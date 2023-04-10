İstanbul için kritik uyarı yapıldı: "Zeminin yüzde 20'si zayıf"
İstanbul depremine ilişkin TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda yerbilimciler tarafından önemli tespitlere yer verildi. Prof. Dr. Naci Görür şehirde kanalizasyon şebekesinin çökeceğini söyledi. Prof. Dr. Okan Tüysüz ise '90 bin bina depreme dayanıksız, İstanbul’un yüzde 20’sinde zemin zayıf' dedi.
İstanbul depremine ilişkin TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda yerbilimciler tarafından önemli tespitlere yer verildi. Prof. Dr. Naci Görür şehirde kanalizasyon şebekesinin çökeceğini söyledi. Prof. Dr. Okan Tüysüz ise '90 bin bina depreme dayanıksız, İstanbul’un yüzde 20’sinde zemin zayıf' dedi. İşte zemini zayıf depreme karşı riskli ilçeler.
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nun dinlediği yerbilimciler, olası İstanbul depremine ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu.
PROF. DR. NACİ GÖRÜR: "TONLARCA MOLOZ SOFRAMIZA GELİR"
Prof. Dr. Naci Görür şu uyarılarda bulundu
- Olası büyük bir depremde İstanbul bölgesinde 100 milyon tona varan moloz ortaya çıkar. ‘Moloz’ dediğin zaman içinde demir var, asbest var, evsel atıklar var, mukavva var, cam var... Bu molozların uluslararası yönetmeliğe göre nereye, nasıl bertaraf edileceğini önceden planlamazsanız, gömüleceği yerleri hazırlamazsanız, o yerleri de havayla, suyla temasını kesecek şekilde membranlarla kamufle edip döşemezseniz bu döküntünün içerisinde önce biyokimyasal reaksiyonlar, sonra fizikokimyasal reaksiyonlar başlar.
"SEBEBİ YANLIŞ MALZEME"
"Onun sonucunda ağır, toksik, kanserojen madde konsantrasyonları olur" diyen Prof. Dr. Naci Görür, şunları söyledi
- Yağmur yağınca bunlar toprağa yayılır, toprağı kirletir, topraktan yeraltı suyunu kirletir, yeraltı suyundan denize geri akar, suya girer; balıkçı balığı tutar, o besin zinciri vasıtasıyla soframıza gelir veya siz orada seracılık yaparsınız, domates olarak soframıza gelir. Ben İstanbul’da çok büyük ölçüde kanalizasyon şebekesinin çökeceğini düşünüyorum. Sebebi ne biliyor musunuz? Yanlış malzeme kullanmak. Betonarme boruları deprem kentinde kullanırsanız, onlar size iyi bir performans vermez depremde.