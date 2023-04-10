İstanbul için kritik uyarı yapıldı: "Zeminin yüzde 20'si zayıf"

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: "TONLARCA MOLOZ SOFRAMIZA GELİR"

Prof. Dr. Naci Görür şu uyarılarda bulundu

- Olası büyük bir depremde İstanbul bölgesinde 100 milyon tona varan moloz ortaya çıkar. ‘Moloz’ dediğin zaman içinde demir var, asbest var, evsel atıklar var, mukavva var, cam var... Bu molozların uluslararası yönetmeliğe göre nereye, nasıl bertaraf edileceğini önceden planlamazsanız, gömüleceği yerleri hazırlamazsanız, o yerleri de havayla, suyla temasını kesecek şekilde membranlarla kamufle edip döşemezseniz bu döküntünün içerisinde önce biyokimyasal reaksiyonlar, sonra fizikokimyasal reaksiyonlar başlar.