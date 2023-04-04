Naci Görür TBMM'den seslendi: Olası İstanbul depremi hakkında uyarı yaptı

Prof. Dr. Görür, Türkiye'de kenti yöneten vali ve belediye başkanı gibi yöneticilerde, deprem bilincinin olmasının önemine işaret etti. Görür, "Yöneticiler atanmadan önce gerekli eğitimden geçirilmeli. Bir kente yönetici olacaksan, depremle ilgili temel bilgileri alman gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Mikro bölgeleme çalışmasının, yöneticilerin elinin altında olması gerektiğini kaydeden Görür, İstanbul hariç hiçbir yerde doğru dürüst mikro bölgeleme çalışmasının olmadığını, 'var' denilen çalışmaların ise masa başı yapılan çalışmalar olduğunu vurguladı. Naci Görür, "Bir bölgeyi imara açacaksanız, mikro bölgeleme orada sıvılaşma varsa size bir yönetici olarak, 'burayı imara açarsanız, depremde başımıza büyük bir bela alırız' der. Belediye başkanının bunu bilmesi lazım." sözlerini sarf etti. Görür, kent yönetiminde asıl patronun, doğanın kendisinin olması gerektiğine dikkati çekti.