İzmirlilerin Gözü Gökyüzünde

İzmir’in 6 yıllık rüyası gerçek oldu. İzmirliler bugün gökyüzüne bakıyor çünkü TEKNOFEST Çiğli Havalimanında başladı.

İzmirlilerin Gözü Gökyüzünde
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'de başladı. Bu yıl üçüncüsü İzmir'de düzenlenen ve Çiğli Havaalanı'nda yapılan TEKNOFEST'te sabah saatlerinden bu yana yaşanan yoğunluk dikkat çekti.

İzmirlilerin Gözü Gökyüzünde

Festivalin ilk gününde Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK, İzmir semalarında sergilediği heyecan veren gösteriyle karşıladı. Zorlu akrobatik hareketleri alkışlar eşliğinde izleyen katılımcılar, cep telefonlarıyla bu anları kaydetti. Gösteri uçuşları kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopterler de zeybek gösterisi yaptı, CN-235 CASA uçağından paraşüt atlayışı yapıldı.

İzmirlilerin Gözü Gökyüzünde - Resim : 1
Festival boyunca Türk Yıldızları, Bayraktar Akıncı, Anka, Bayraktar TB2, F-16 SOLOTÜRK, Hürkuş, S-70 (Çelik Kanatlar), BEL-429 (Üzüm Salkımı), Paramotor, Gyrocopter, T-129 Atak Helikopteri gökyüzünde heyecan veren gösteriler sunacak, paraşüt atlayışları ve öğrencilerle ilk uçuş etkinlikleri yapılacak. İzmir Çiğli’deki Havalimanında başlayan Teknofest 1 Ekim’e kadar devam edecek.

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