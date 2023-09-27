Festivali Elmalar Süsledi! Yahyalı 2. Elma ve Kültür Festivali Başladı

Kırmızı rengi ve güzel kokusuyla dikkat çekiyor. Yahyalı elma hasadı başladı. Kayseri'de bu sene ikincisi düzenlenen Yahyalı Elma ve Kültür festivali coşkuyla kutlandı.

Festivali Elmalar Süsledi!

Sarı ve kırmızı renkleriyle festivali süsleyen elmalar vatandaşlara dağıtıldı. Festivalde halk ozanları sahne alırken, düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile elma yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi. En iyi elma üreticisi ödülü de Aysel Korucu'ya verildi. 3 adet tam altın hediye edildi. Günün sonunda düzenlenen konserle katılımcılar doyasıya eğlendi.