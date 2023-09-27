Otlu börek, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve kendi ellerinizle yapmak hem keyifli hem de lezzetli bir deneyim sunar. Otlu böreğin püf noktalarıyla birlikte tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Hem hamurunun çıtır çıtır olması hem de iç malzemesinin lezzetli olması için gerekli malzemeler ve adımlar aşağıda verilmiştir.

Otlu Börek Nasıl Yapılır? Çıtır Çıtır Börekler İçin Püf Noktalar

Malzemeler:

Hamur için:

3 su bardağı un

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

2 çay kaşığı tuz

Hamuru açmak ve yağlamak için:

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 çay bardağı zeytinyağı

İç malzemesi için:

400 gram karışık ot (semiz otu, ıspanak, ısırgan)

200 gram lor peyniri

2 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı çörek otu

Bir kere yaptıktan sonra bir daha vazgeçemeyeceksiniz!

Yapılışı:

Elenmiş unu derin bir karıştırma kabına alın ve orta kısmını açarak yoğurt, üzüm sirkesi, zeytinyağını ekleyin. Tuzu serpiştirip elinizle karıştırmaya başlayın. Azar azar su ekleyerek hamuru yoğurun.

Hamuru yeterince yoğurduktan sonra üzerini nemli bir bezle kapatın ve yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

Böreğin iç harcı için ayıkladığınız otları yıkayın ve sularını süzdürün. Otları doğrayın ve tuz ile karabiber ekleyerek lor peyniri ile karıştırın.

Hamur hazır olduğunda bezeler halinde ayırın ve üzerine az miktarda nişasta serpin. Ardından oklavayla açmaya başlayın ve biraz zeytinyağı sürerek büyütün.

Yağlanmış yufkaların her yerine iç harcı ekleyin ve yufkaları rulo haline getirin.

Yağlanmış fırın tepsisine hazırladığınız ruloları birbiri etrafına dolayarak yerleştirin.

Yumurta sarısı, yoğurt ve ayçiçek yağını bir kasede karıştırın. Son şeklini verdiğiniz otlu böreğin üzerine bu karışımı sürün ve üzerine çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında börekler kızarana ve çıtır çıtır olana kadar pişirin.

Afiyetle tüketebilirsiniz!

Lezzetin sırrı; süt ve eritilmiş tereyağı, kabaran börekler için soda ve yumurta, yumuşacık börekler için süt, kızarmış börekler için yumurta, nar gibi kızarmış börekler için yoğurt, ve gevrek görünüş için susam ve çörek otu eklemesindedir. Böreklerin en önemli püf noktalarından biri de buzdolabında bir süre bekletilmesidir. Afiyet olsun!