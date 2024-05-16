İkinci el araç alacaktı, 883 bin TL dolandırıldı

Olay, Isparta'da yaşandı. İlan üzerinden gördüğü aracı almak için Isparta’ya gelen vatandaş 883 bin TL dolandırıldı.

İkinci el araç alacaktı, 883 bin TL dolandırıldı
Editör: Yağmur Biçen

A.Ü isimli vatandaş Sahibinden.com adlı sitede gördüğü aracı satın almak üzere Kocaeli’den Isparta’ya geldi. Isparta’ya gelerek otomobilin gerçek sahibi olmadığını ve dolandırıldığını anlayan A.Ü polise şikayette bulundu.


Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 883 bin TL gönderilen hesaba bloke konuldu.
Öte yandan, vatandaşın mağduriyetinin giderildiği ve şüpheli şahısların tespiti ve yakalanması için gerekli çalışmalar devam ettiği bildirildi

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# ikinci el araç # dolandırıcılık
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