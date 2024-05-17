Dışişleri Bakanlığına yeni atamalar! 3 isim Bakan Yardımcısı oldu
Cumhurbakşanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Dışişleri Bakanlığına 3 yeni atama gerçekleştirildi. Bakan Yardımcılığına atanan 3 yeni isim ile ilgili karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Dışişleri Bakanlığına 3 yeni isim atandı.
Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanan 3 yeni isimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de de yayımlandı.
Buna göre; Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran, Dışişleri Bakanlığına Bakan Yardımcıları olarak atandılar.