Dışişleri Bakanlığına yeni atamalar! 3 isim Bakan Yardımcısı oldu

Cumhurbakşanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Dışişleri Bakanlığına 3 yeni atama gerçekleştirildi. Bakan Yardımcılığına atanan 3 yeni isim ile ilgili karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığına yeni atamalar! 3 isim Bakan Yardımcısı oldu
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Dışişleri Bakanlığına 3 yeni isim atandı.

Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanan 3 yeni isimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Buna göre; Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran, Dışişleri Bakanlığına Bakan Yardımcıları olarak atandılar.

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