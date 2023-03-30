Prof. Dr. Haluk Eyidoğan İstanbul depremi için tarih verdi

"O BÖLGELERDE YAPILAŞMANIN ÇOK DAHA ÖNEML"

Eyidoğan, "İstanbul deprem açısından ne kadar tehlikedeyse Tekirdağ'da aynı durumda, Çanakkale'de, Balıkesir'de, Bursa kıyıları da, Yalova da, Kocaeli de. Dolayısıyla Marmara depreminden bahsediyoruz. Tabi bahsettiğimiz bizi korkutan ya da endişelendiren önümüzdeki 20 yılda harekete geçme olasılığı yüksek olan bir fay, denizden geçiyor. Ama bu Şarköy civarında, Mürefte, Şarköy civarında karaya çıkıyor ve oradan Saros Körfezi'ne oradan da Yunanistan'a doğru uzanıyor. Dolayısıyla Tekirdağ'ın içinden Mürefte, Şarköy ve Saros arasında fayın kendisi var. Yani 1912 yılında 7.2 büyüklüğünde deprem yaratan, çok büyük can ve mal kayıplarına neden olan depremin olduğu yer orası. O bölgelerde yapılaşmanın çok daha önemli olduğu gözlenmesi gerekiyor ve denetimlerin daha fazla yapılması gerekiyor" dedi.