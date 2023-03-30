Prof. Dr. Haluk Eyidoğan İstanbul depremi için tarih verdi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından gözler peş peşe uyarıların yapıldığı Marmara Bölgesi'ne ve İstanbul'a çevrildi. Jeofizik mühendisi deprem bilimci Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara Denizi'nin içinden geçen Kuzey Marmara fayı hakkında yeni bilgiler verdi.
Fayın tüm Marmara'yı etkileyecek bir deprem yaratma potansiyeline sahip olduğunu belirten Eyidoğan "Depremin başta İstanbul olmak üzere Marmara Denizi çevresindeki 7 ili ve 50 ilçeyi etkileme oranı % 50" dedi.
"MARMARA DENİZİ ÇEVRESİNDEKİ 7 İLİ VE 50 İLÇEYİ ETKİLEME ORANI YÜZDE 50 VE OLDUKÇA YÜKSEK"
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından gözler peş peşe uyarıların yapıldığı Marmara Bölgesi'ne ve İstanbul'a çevrildi. Jeofizik mühendisi deprem bilimci Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara Denizi'nin içinden geçen Kuzey Marmara fayı hakkında yeni bilgiler verdi. Fayın tüm Marmara'yı etkileyecek bir deprem yaratma potansiyeline sahip olduğunu belirten Eyidoğan, "7 ve daha büyük bir depremin başta İstanbul olmak üzere Marmara Denizi çevresindeki 7 ili ve 50 ilçeyi etkileme oranı yüzde 50 ve oldukça yüksek" dedi.
Trakya Belediyeler Birliği, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 'deprem çalıştayı' düzenledi. Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde düzenlenen çalıştaya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata ile davetliler katıldı.
Çalıştayda konuşan jeofizik mühendisi deprem bilimci Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, İstanbul'da beklenen depreme değindi.
"O BÖLGELERDE YAPILAŞMANIN ÇOK DAHA ÖNEML"
Eyidoğan, "İstanbul deprem açısından ne kadar tehlikedeyse Tekirdağ'da aynı durumda, Çanakkale'de, Balıkesir'de, Bursa kıyıları da, Yalova da, Kocaeli de. Dolayısıyla Marmara depreminden bahsediyoruz. Tabi bahsettiğimiz bizi korkutan ya da endişelendiren önümüzdeki 20 yılda harekete geçme olasılığı yüksek olan bir fay, denizden geçiyor. Ama bu Şarköy civarında, Mürefte, Şarköy civarında karaya çıkıyor ve oradan Saros Körfezi'ne oradan da Yunanistan'a doğru uzanıyor. Dolayısıyla Tekirdağ'ın içinden Mürefte, Şarköy ve Saros arasında fayın kendisi var. Yani 1912 yılında 7.2 büyüklüğünde deprem yaratan, çok büyük can ve mal kayıplarına neden olan depremin olduğu yer orası. O bölgelerde yapılaşmanın çok daha önemli olduğu gözlenmesi gerekiyor ve denetimlerin daha fazla yapılması gerekiyor" dedi.