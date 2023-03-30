Olası İstanbul depreminde tsunami senaryosu

İstanbul'da olası deprem sonrası tsunami tehdidine ilişkin bir senaryo hazırlandı. 2 üniversitenin hazırladığı senaryoya göre; büyüklüğü 7'nin üzerinde olan bir depremde Marmara Denizi'nde 3 metrelik bir çökme olacak. Bunun sonucu oluşacak tsunaminin ise 4 dakika sonra kıyılara vuracağı tahmin ediliyor. Bundan en fazla etkilenmesi beklenen yer ise Haliç...