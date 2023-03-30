Olası İstanbul depreminde tsunami senaryosu
İstanbul'da olası deprem sonrası tsunami tehdidine ilişkin bir senaryo hazırlandı. 2 üniversitenin hazırladığı senaryoya göre; büyüklüğü 7'nin üzerinde olan bir depremde Marmara Denizi'nde 3 metrelik bir çökme olacak.
İstanbul'da olası deprem sonrası tsunami tehdidine ilişkin bir senaryo hazırlandı. 2 üniversitenin hazırladığı senaryoya göre; büyüklüğü 7'nin üzerinde olan bir depremde Marmara Denizi'nde 3 metrelik bir çökme olacak. Bunun sonucu oluşacak tsunaminin ise 4 dakika sonra kıyılara vuracağı tahmin ediliyor. Bundan en fazla etkilenmesi beklenen yer ise Haliç...
İstanbul'u bekleyen 7,5 büyüklüğündeki depremin tsunamiye neden olma olasılığı üzerinde yeni bir çalışma yapıldı.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve ODTÜ Kıyı ve Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi'nin çalışmasında, İstanbul kıyılarında çökmeden kaynaklı oluşacak bir tsunami senaryosu hazırlandı.
Hesaplamaları 1509 yılındaki Büyük İstanbul depreminden itibaren yapan uzmanlar, depremden sonra, Çınarcık ve Kumburgaz açıklarında 120 kilometre uzunluğunda, 20 kilometre eninde yaklaşık 3 metre boyunda bir çökme olacağını kaydetti.
İstanbul'u bekleyen 7,5 büyüklüğündeki depremin tsunamiye neden olma olasılığı üzerinde yeni bir çalışma yapıldı.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve ODTÜ Kıyı ve Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi'nin çalışmasında, İstanbul kıyılarında çökmeden kaynaklı oluşacak bir tsunami senaryosu hazırlandı.
Hesaplamaları 1509 yılındaki Büyük İstanbul depreminden itibaren yapan uzmanlar, depremden sonra, Çınarcık ve Kumburgaz açıklarında 120 kilometre uzunluğunda, 20 kilometre eninde yaklaşık 3 metre boyunda bir çökme olacağını kaydetti.
Bu durumda, kıyılarda tarihi dönemde yaşanan su hareketlerinin yeniden olabileceğini ifade eden Öztürk, "Birkaç senaryo var. Çınarcık Çukuru kırılırsa ne olacak, Orta Çukur kırılırsa ne olacak. İkisi beraber kırılırsa ne olur. Bizim modele göre, 2, 4, 6, 10 dakika süreyle su basmalarının nerelerde etkili olacağı gösteriliyor." ifadelerini kullandı.