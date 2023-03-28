Olası İstanbul depreminde korkutan zemin detayı

"ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN SONRA DENİZE DOĞRU ULAŞAN KESİMLERDE ALÜVYON KALINLIĞI ARTIYOR"

Prof. Dr. Süleyman Dalğıç, Başakşehir'den güneye doğru alüvyon miktarının 30 metrenin üzerine kadar çıktığını belirterek şunları söyledi:

- Ayamama Deresi üzerindeki ekspres yolu daha önceki dönemlerde dere akar kodunun altında yapılmış. Sonraki yıllarda yol bir buçuk metre yükseltilerek Ayamama Deresi bugünkü haline gelmiş. Deprem ve sel bir anlamda ilişkili. Alüvyon, dere yatakları dediğimiz yerlerde bulunmaktadır. Dolayısıyla deprem anında bu yumuşak zeminlerin bulunduğu alanlar ciddi zarar görecektir. Ayamama Deresi'nin şöyle bir özelliği var; dere kuzeyden güneye doğru akıyor. Alüvyon kuzeyde az ama güneye doğru, Marmara Denizi'ne doğru yaklaştıkça yaklaşık 30 metre gevşek veya yumuşak özellikte bir zemin özelliğine sahip. Bunların üzerindeki yapıların tehlike anında zarar görmesi mümkün. Ayamama Deresi'nin kuzey tarafları Başakşehir-İkitelli civarları sağlam kaya ama daha sonraki aşamada dere güneye doğru geldikçe alüvyon kalınlığı artıyor. Özellikle Atatürk Havalimanı'ndan sonra denize doğru ulaşan kesimlerde alüvyon kalınlığı artıyor. 30 metrenin üzerine çıkıyor. Dolayısıyla burada deprem anında ciddi tehlike var diyebiliriz.