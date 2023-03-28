Olası İstanbul depreminden fotoğraflar: Yapay zeka böyle görüntüledi
Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'nden geçen kısmının her an kırılabileceğini belirten uzmanlar, olası depremin 7.2 ile 7.6 arasında büyüklükte olacağını tahmin ediyor. Yapay zeka teknolojisi, olası Marmara depreminin İstanbul'da yaratacağı yıkımı görüntüledi. İşte o görüntüler...
Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'nden geçen kısmının her an kırılabileceğini belirten uzmanlar, olası depremin 7.2 ile 7.6 arasında büyüklükte olacağını tahmin ediyor. Yapay zeka teknolojisi, olası Marmara depreminin İstanbul'da yaratacağı yıkımı görüntüledi. İşte o görüntüler...
Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'nden geçen kısmının her an kırılabileceğini belirten uzmanlar, olası depremin 7.2 ile 7.6 arasında büyüklükte olacağını tahmin ediyor.
Yapay zeka teknolojisi, olası Marmara depreminin İstanbul'da yaratacağı yıkımı görüntüledi. İşte, yapay zekaya göre İstanbul depremi
ABD'li yazılım şirketi Microsoft, bir süre önce Bing arama motoruna, OpenAI'ın ChatGPT sohbet robotuna güç veren yapay zeka dil modeli GPT-4'ü ekledi.