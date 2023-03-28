Olası İstanbul depreminden fotoğraflar: Yapay zeka böyle görüntüledi

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'nden geçen kısmının her an kırılabileceğini belirten uzmanlar, olası depremin 7.2 ile 7.6 arasında büyüklükte olacağını tahmin ediyor. Yapay zeka teknolojisi, olası Marmara depreminin İstanbul'da yaratacağı yıkımı görüntüledi. İşte o görüntüler...