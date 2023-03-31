Marmara için korkutan uyarı: "7 şehir 50 ilçeyi etkiler"

"MARMARA'NIN BÖYLE BİR DEPREME HAZIR OLMASI LAZIM"

Marmara Denizi ve çevresinin yüz yıllardır depremden uzak kalmayan bir bölge olduğunu ifade eden Eyidoğan, "Marmara Denizi'nin içinden geçen Kuzey Marmara fayı, tüm Marmara'yı etkileyecek bir deprem yaratma potansiyeline sahip.

Bununla ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar ve hazırlıklar, 7 ve daha büyük bir deprem için yapılıyor. Yani bugüne kadar yapılan jeolojik, jeofizik ve sismolojik çalışmalar denizde ve karada yapılan çalışmalar, özellikle denizin içinde yapılan çalışmalar Marmara Denizi'nin tabanında Kuzey Marmara fayının, bu fay Tekirdağ ve İstanbul kıyılarına 15-20 kilometre uzaklıkta bir fay hattıdır.