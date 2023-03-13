Naci Görür İstanbul'u uyardı: "Denizde çok sık depremler oluyor"
Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin izleri hala hissediliyor. Yurt genelinde süren bağımsız ve artçı depremlerin İstanbul'a etkisi araştırılırken olası İstanbul depremi hakkında uzman isimlerden açıklamalar geldi. İşte Prof. Dr. Naci Görür o görüşleri...
Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin izleri hala hissediliyor. Yurt genelinde süren bağımsız ve artçı depremlerin İstanbul'a etkisi araştırılırken olası İstanbul depremi hakkında uzman isimlerden açıklamalar geldi. AFAD tarafından geçtiğimiz aylarda hazırlanan Kırmızı Eylem planında İstanbul'da öncelikli dönüşüm geçirmesi gerekn bölgelerin yanında riskli semtler de belirtildi. Prof. Dr. Naci Görür ve diğer uzmanların İstanbul depremi uyarıları ile AFAD planını haberimizde derledik. İşte İstanbul'da deprem riski hakkında merak edilen sorular ile yanıtları...
Türkiye'de 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrasında çevre illerde yeni depremler ve yurt genelinde bağımsız sarsıntılar meydana geliyor. Fay hatlarındaki bu hareketlilik İstanbul'da yaşayan kişiler tarafından endişe uyandırdı. Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremi ile ilgili "Marmara Denizi'nde beklenen deprem 7.2 ile 7.6 arasında değişecektir." ifadelerini kullanırken AFAD'ın geçtiğimiz aylarda yayınladığı Kırmızı Eylem planı yeniden gündeme geldi. İste güncel harita ile İstanbul depreminden en çok ve en az etkilenecek ilçeler ve mahalleler...
PROF. DR. HALUK ÖZENER: "BURASI BİR DEPREM BÖLGESİ"
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, olası Marmara depremi için Japon bilim insanlarıyla 5 yıldır Marmara fayını incelediklerini kayderek, "Burası bir deprem bölgesi. Her an 7 üzeri deprem olabilir. Ne zaman olur? Kimse bilmiyor. Bizim yer bilimleri camiası olarak yapacağımız çalışmalar orta ve uzun vadeli. En kısa vadede yapılması gereken, bina yapı stokunun güvenli hale getirilmesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı tarama yöntemiyle binaların güvenliği ve mevcut durumunu tespit eden çalışması var. 6 Şubat'tan önce ve sonra yapılan başvurular arasında devasa fark var. Bu da bizim toplumumuzun yumurta kapıya dayandıktan sonra aksiyon almasından kaynaklanıyor. Şu an yapılması gereken şey toptan yapı stokunun kalitesine bakılması." dedi.
2030'A KADAR 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMA OLASILIĞI %64
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat, İstanbul'da 2030 yılına kadar 7 büyüklüğündeki bir depremin olma olasılığının yüzde 64 olduğunu vurguladı. Kalafat, İstanbul'da 7 büyüklüğündeki bir depremin 2030'a kadar olma olasılığının yüzde 64, önümüzdeki 50 yılda olma olasılığının yüzde 75 ve 90 yılda ise yüzde 95 olduğunu belirterek, "Yani İstanbul'da 2090 yılına kadar büyük bir deprem olma olasılığı yüzde 95" dedi.