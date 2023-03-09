Prof. Dr. Bekler'den Marmara Deprem açıklaması: "4.2'lik deprem, fay hattının çalıştığını gösterdi"

"OLDUKÇA FAZLA ETKİLENECEK"

Çalıştayda sunum yapan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tolga Bekler, beklenen Marmara depremi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölge ve çevre fayların da etkisi altına giren bölgelerde deprem ile ilgili çalışma programlarının hız kazandığını belirten Bekler, "Marmara Denizi’ne kıyısı olan kentler, özellikle de Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi içerisindeki uzantılarının üretebileceği depremlerden oldukça fazla etkilenecektir. Dolayısıyla şehirlerimizin, kentlerimizin durumu nedir, deprem yoğunluğu son 100 yıl içerisinde artış gösteriyor mu, faylarımızın durumu nedir, bunların tanımlamalarını yapıyoruz. 1912 depremini oluşturan fay ve 1912 depremini ele alacağız. Gelecekte benzer büyüklükte depremlerin bu bölgeyi ne kadar etkileme ihtimali var, onlardan bahsedeceğiz. Kentleşmenin öneminden bahsedeceğiz" dedi.