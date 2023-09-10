Yerli otonom araçlar çocukların ellerinde şekillenecek

Bu yıl 15'incisi Bursa'da düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda ilk defa piste çıkan otonom araçlar dikkat çekti. Araçlar öğrencilerin kontrolünde olmadan yaya geçidi, trafik lambaları ve araçları algılayarak hareket ederken, yarışmaya İstanbul’dan katılan öğrenciler gelecekte üretilecek yerli otonom araçlarda imzalarının olacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce Bursa'da organize edilen MEB Robot Yarışması'nda bu yıl 81 il ve 18 ülkeden 12 bin 716 katılımcı, 4 bin 733 robotla yer aldı. Öğrenciler, "Endüstriyel Robot Kol", "Çizgi İzleyen (Temel Seviye)", "Çizgi İzleyen (İleri Seviye)", "Hızlı Çizgi İzleyen", "İnsansız Hava Aracı (Mini Drone)", "Mini Sumo", "Tasarla-Çalıştır", "Yumurta Toplama (Caretta Caretta)", "Labirent Ustası", "Tozkoparan Robot (Temel Seviye)", "Serbest Proje", "Temalı", "Su Altı Aracı (ROV)" ve "Otonom Araç" olmak üzere 14 kategoride mücadele etti. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen yarışmada birbirinden ilginç elektronik cihazlar beğeniye sunuldu. Hepsinin kendi alanında seyredenleri büyülediği 14 farklı kategoriden en dikkat çekeni ise otonom araçlar oldu. Dünya üzerinde elektrikli araçların hızla gelişmesinin ardından yeni teknolojinin insansız araçlara yönelmesi, ortaokul ve lise öğrencilerini de o alana yöneltti.

İstanbul'da yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştıkları otonom aracı Bursa'da beğeniye sunan Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Kerem Ababey, şu sözleri söyledi:

- Bu araçlar geliştirilmesi ve alanda çalışılması çok zahmetli teknolojidir. Biz yarışa katıldığımız, herkesin küçük bir araç diye gördüğü cihazın üzerinde 1 yıldır çalışıyoruz. İleride mezun olduğumda da bu alanda görev almayı çok istiyorum. Bugün yaptığımız aracı yarışma bittikten sonra kenara koymuyoruz. Üzerine koyarak ileriye dönük çalışmalarımızı yapıyoruz.

Kerem Abey, konuşmasını şöyle sürdürdü:

- Yaptığımız araç, Togg gibi araçların yapı taşlarını oluşturan, hatta onların üzerinde geliştirme aşamasında kullanılan yazılım dillerini ve kütüphanesini oluşturuyor. İlerleyen dönemlerde inşallah Togg gibi projelerde imzamız olur. Togg’un otonom sürüş ile ilgili bir çalışması olursa ilerleyen dönemlerde inşallah bizim de bir desteğimiz olur. Ben bu çalışmalara ara vermeden üzerine koyarak devam edersek, imzamızın olacağı çalışmalar da yapacağımıza inanıyorum.

4 FARKLI KATEGORİDE YARIŞACAKLAR

Okul olarak 4 farklı kategoride bu yarışmalara katıldıklarını belirten Bilim Teknolojileri Öğretmeni Erkut Çalışkan, ifadeleri kullandı: