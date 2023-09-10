Cumhuriyet'in 100. yılına marş

Cumhuriyetimizin 100. yılı için, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çekmeköy Belediyesi tarafından 3 yıldır titizlikle sürdürülen "100. Yıl Marşı Yarışması” projesi hayata geçirildi.

Cumhuriyet'in 100. yılına marş
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Cumhuriyet'in 100. yaşında Türkiye Yüzyılına damga vuracak "100. Yıl Marşı" dev orkestra ile sahnelendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Çekmeköy Belediye'since 2020 yılında tohumları atılan "100. Yıl Marşı Yarışması” için titizlikle çalışma yürütüldü.

Türkiiye Yüzyılına damga vurması hedeflenerek çıkılan bu sürece Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın liderliğinde oluşan ekip öncülük etti.

Söz ve bestesi Doç. Dr. İlker Kömürcü’ye ait marş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bin 71 kişilik dev senfoni orkestrası tarafından ilk defa icra edilerek tüm dünyaya ilan edildi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, birinci seçilen eserin geleceğe ışık tutuğunu dile getirdi.

# 29 ekim cumhuriyet bayramı
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