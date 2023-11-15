Döviz Kuru Yerinde Durmuyor! Euro Ve Dolar Kaç TL? 15 Kasım Çarşamba Günü Güncel Döviz Alış ve Satış Fiyatları...

Döviz kuru oldukça hareketli ilerlediği için insanlar canlı döviz kurunu izleyerek çeşitli para birimlerini takip edebilir. Her ne kadar çoğu zaman bu birimler üzerinden direkt ilişkimiz olmasa da döviz günlük hayatı etkileyebilmektedir. 15 Kasım'da dolar, euro ve sterlin kaç TL'den değer buldu?

Döviz Kuru Yerinde Durmuyor! Euro Ve Dolar Kaç TL? 15 Kasım Çarşamba Günü Güncel Döviz Alış ve Satış Fiyatları...
Son Güncelleme:

Dolar, euro ve sterlin özellikle Batı dünyası ile yapılan ticari faaliyetlerde en çok tercih edilen para birimleridir. Bu dövizler genel olarak ticaret için tercih edildiğinden dolayı aynı zamanda ünlük hayatta satın aldığımız veya sattığımız pek çok şeyi de etkilemektedir. Döviz kuru sürekli olarak değişse de genel izlediği çizgiye hakim olmaya çalışanlar piyasadaki hareketliliği de inceleyebilir. İşte 15 Kasım'da dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu sorusunun cevabı...

Döviz Kuru Yerinde Durmuyor! Euro Ve Dolar Kaç TL? 15 Kasım Çarşamba Günü Güncel Döviz Alış ve Satış Fiyatları... - Resim : 1

15 KASIM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,64

Dolar Satış: 28,30

Euro Alış: 31,01

Euro Satış: 31,21

Sterlin Alış: 35,52

Sterlin Satış: 35,87

15 KASIM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,65

Dolar Satış: 28,67

Euro Alış: 31,18

Euro Satış: 31,19

Sterlin Alış: 35,69

Sterlin Satış: 35,87

Altın Kaç TL Oldu? Gram Altının Güncel Fiyatı Kaç TL? 15 Kasım'da Altının Güncel Alış Ve Satış Fiyatları...Altın Kaç TL Oldu? Gram Altının Güncel Fiyatı Kaç TL? 15 Kasım'da Altının Güncel Alış Ve Satış Fiyatları...Altın Fiyatları

 

# dolar kaç tl # euro kaç tl # sterlin kaç para # merkez bankası canlı döviz kuru
Çok Okunanlar
Elektrikli Bisiklet BİM'de! 17 Kasım'dan İtibaren BİM'de Aktüel İndirimleri....
Elektrikli Bisiklet BİM'de! 17 Kasım'dan İtibaren BİM'de Aktüel İndirimleri....
Sonunda Artmaya Başladı! İstanbul'da Barajların Güncel Doluluk Oranları
Sonunda Artmaya Başladı! İstanbul'da Barajların Güncel Doluluk Oranları
Malatya'da Yine Deprem! Civar İllerden Hissedildi Mi? AFAD ve Kandilli Kaydetti
Malatya'da Yine Deprem! Civar İllerden Hissedildi Mi? AFAD ve Kandilli Kaydetti
İSKİ Uyardı: O İki İlçede Su Kesintisi Olacak!
İSKİ Uyardı: O İki İlçede Su Kesintisi Olacak!
Altın Kaç TL Oldu? Gram Altının Güncel Fiyatı Kaç TL?
Altın Kaç TL Oldu? Gram Altının Güncel Fiyatı Kaç TL?
Öne Çıkanlar DEVLET BAHÇELİ: "SOKAK ÇAĞRISI YAPANLAR KARANLIĞA HİZMET EDEN İLKESİZLERDİR!" | Ulusal Haber DEVLET BAHÇELİ: "SOKAK ÇAĞRISI YAPANLAR KARANLIĞA HİZMET EDEN İLKESİZLERDİR!" | Ulusal Haber Kasım Ayında Bu Sebzeleri Mutlaka Tüketin! Kasım Ayında Bu Sebzeleri Mutlaka Tüketin!