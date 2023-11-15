Döviz Kuru Yerinde Durmuyor! Euro Ve Dolar Kaç TL? 15 Kasım Çarşamba Günü Güncel Döviz Alış ve Satış Fiyatları...

Dolar, euro ve sterlin özellikle Batı dünyası ile yapılan ticari faaliyetlerde en çok tercih edilen para birimleridir. Bu dövizler genel olarak ticaret için tercih edildiğinden dolayı aynı zamanda ünlük hayatta satın aldığımız veya sattığımız pek çok şeyi de etkilemektedir. Döviz kuru sürekli olarak değişse de genel izlediği çizgiye hakim olmaya çalışanlar piyasadaki hareketliliği de inceleyebilir. İşte 15 Kasım'da dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu sorusunun cevabı...

15 KASIM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,64

Dolar Satış: 28,30

Euro Alış: 31,01

Euro Satış: 31,21

Sterlin Alış: 35,52

Sterlin Satış: 35,87

15 KASIM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,65

Dolar Satış: 28,67

Euro Alış: 31,18

Euro Satış: 31,19

Sterlin Alış: 35,69

Sterlin Satış: 35,87