Altın Kaç TL Oldu? Gram Altının Güncel Fiyatı Kaç TL? 15 Kasım'da Altının Güncel Alış Ve Satış Fiyatları...

Altın fiyatları anlık olarak değişmeye devam ediyor. Altın fiyatları değişirken ağırlıklarına göre yeniden fiyat alan türleri nedeniyle altın piyasası oldukça sıkı bir şekilde takip ediliyor. Peki 15 Kasım'da altın kaç TL oldu?

Altın Kaç TL Oldu? Gram Altının Güncel Fiyatı Kaç TL? 15 Kasım'da Altının Güncel Alış Ve Satış Fiyatları...
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Altın her yaştan insanın sıkı sıkıya takip ettiği bir araçtır. Çünkü kültürümüzde de dünyada da hem bir takı hem de değerli bir yatırım aracıdır. Altının ağırlığına göre aldığı değer değişir. Örneğim gram altın eskiden alınabilecek en düşük bütçeli altınken artık bazı kuyumcularda yarım gram bulunabilmektedir. Peki 15 Kasım 2023 günü altın kaç TL'den değer buldu? 

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 15 Kasım günü alış fiyatını 1809.50 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1813.16 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11651.95 TL, satış fiyatı da 11896.59 TL’dir.

Altın Kaç TL Oldu? Gram Altının Güncel Fiyatı Kaç TL? 15 Kasım'da Altının Güncel Alış Ve Satış Fiyatları... - Resim : 1

15 KASIM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1809.50
Satış Fiyatı: 1813.16

ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 2933.65
Satış Fiyatı: 2984.06

YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 5864.20
Satış Fiyatı: 5983.01

TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 11651.95
Satış Fiyatı: 11896.59

CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 11953.74
Satış Fiyatı: 12187.98

ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 11940.77
Satış Fiyatı: 12185.85

Döviz Kuru Yerinde Durmuyor! Euro Ve Dolar Kaç TL? 15 Kasım Çarşamba Günü Güncel Döviz Alış ve Satış Fiyatları...Döviz Kuru Yerinde Durmuyor! Euro Ve Dolar Kaç TL? 15 Kasım Çarşamba Günü Güncel Döviz Alış ve Satış Fiyatları...Borsa
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