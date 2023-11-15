Altın Kaç TL Oldu? Gram Altının Güncel Fiyatı Kaç TL? 15 Kasım'da Altının Güncel Alış Ve Satış Fiyatları...

Altın her yaştan insanın sıkı sıkıya takip ettiği bir araçtır. Çünkü kültürümüzde de dünyada da hem bir takı hem de değerli bir yatırım aracıdır. Altının ağırlığına göre aldığı değer değişir. Örneğim gram altın eskiden alınabilecek en düşük bütçeli altınken artık bazı kuyumcularda yarım gram bulunabilmektedir. Peki 15 Kasım 2023 günü altın kaç TL'den değer buldu?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 15 Kasım günü alış fiyatını 1809.50 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1813.16 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11651.95 TL, satış fiyatı da 11896.59 TL’dir.

15 KASIM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1809.50

Satış Fiyatı: 1813.16

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2933.65

Satış Fiyatı: 2984.06

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5864.20

Satış Fiyatı: 5983.01

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 11651.95

Satış Fiyatı: 11896.59

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 11953.74

Satış Fiyatı: 12187.98

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 11940.77

Satış Fiyatı: 12185.85