Döviz Yerinde Durmuyor! Güncel Döviz Kuru….

Bugün dolar, euro ve sterlin yine dalgalı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Güncel döviz kurunun kaç TL olduğu ise merak konusu… İşte 28 Kasım günü güncel döviz alış ve satış fiyatları…

Döviz Yerinde Durmuyor! Güncel Döviz Kuru….
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Dolar, euro ve sterlin sıklıkla merak edilen döviz türleridir. Bu nedenle her gün insanlar internette bu sorunun cevabını aramaktadır. Dolar, euro ve sterlin küresel piyasalardaki hareketlenmelere göre değer bulur. İşte 28 Kasım 2023 için dolar, euro ve sterlinin borsadaki güncel değerleri…

Döviz Yerinde Durmuyor! Güncel Döviz Kuru…. - Resim : 1

28 KASIM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,89

Dolar Satış: 28,96

Euro Alış: 31,54

Euro Satış: 31,67

Sterlin Alış: 36,26

Sterlin Satış: 36,50

28 KASIM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,90

Dolar Satış: 28,95

Euro Alış: 31,67

Euro Satış: 31,69

Sterlin Alış: 36,52

Sterlin Satış: 36,59

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