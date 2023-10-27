Dövizde Son Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 27 Ekim Güncel Döviz Kuru...

Dolar, Euro ve Sterlin her an değişen fiyat çizgisine sahiptir. Bu nedenle insanlar her zaman bu kurları yakından izlerler. peki 27 Ekim 2023 tarihinde dolar, euro ve sterlin kaç TL'den değer buldu? İşte güncel döviz kuru...

Dövizde Son Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 27 Ekim Güncel Döviz Kuru...
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Döviz kurlarındaki dalgalanmalar çoğu insan tarafından yakından izlenmektedir. Bu dalgalanmalar piyasadaki çeşitli kararlara dair çeşitlilik göstermektedir. Peki 27 Ekim günü dolar, euro ve sterlin kaç TL'den değer buldu? 

Dolar, euro ve sterlin sıklıkla merak edilen döviz türleridir. Bu nedenle her gün insanlar internette bu sorunun cevabını aramaktadır. Dolar, euro ve sterlin küresel piyasalardaki hareketlenmelere göre değer bulur. İşte 27 Ekim 2023 için dolar, euro ve sterlinin borsadaki güncel değerleri…

Dövizde Son Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 27 Ekim Güncel Döviz Kuru... - Resim : 1

27 EKİM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,12

Dolar Satış: 28,17

Euro Alış: 29,62

Euro Satış: 20,73

Sterlin Alış: 33,87

Sterlin Satış: 34,15

27 EKİM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,17

Dolar Satış: 28,17

Euro Alış: 29,75

Euro Satış: 28,77

Sterlin Alış: 34,17

Sterlin Satış: 34,22

Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? 27 Ekim 2023 İçin Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? 27 Ekim 2023 İçin Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...Altın Fiyatları
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