Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? 27 Ekim 2023 İçin Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...

Altın her zaman değişken bir alış ve satış fiyatlarına sahip olmuştur. Piyasadaki taleplere ve kararlara göre fiyatları değişen altının çeşitlerine göre fiyatlandırmaları da değişmektedir. 27 Ekim günü altın fiyatları kaç TL'den değer buldu?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 27 Ekim günü alış fiyatını 1799.44 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 2916.87 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11630.09 TL, satış fiyatı da 11811.54 TL’dir.



27 EKİM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1799.44

Satış Fiyatı: 2916.87

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2916.87

Satış Fiyatı: 2963.95

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5834.00

Satış Fiyatı: 5940.49

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 11630.09

Satış Fiyatı: 11811.54

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 11891.64

Satış Fiyatı: 12104.44

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 11894.41

Satış Fiyatı: 12107.25

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 28874.19

Satış Fiyatı: 29438.59