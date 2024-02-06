Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Katar ve Mısır’ın çabaları sonucunda İsrail ve Hamas’a sunulan çerçeve anlaşmasıyla ilgili son durum ele alındı.

Bakan Fidan, sözkonusu anlaşmaya Türkiye’nin verdiği desteği vurguladı.