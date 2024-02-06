HAMAS'tan ateşkes kararı

İsrail'le Filistin arasında Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı. HAMAS, esir değişimi ve ateşkes teklifinin çerçeve anlaşmasına olumlu yanıt verdiğini Mısır ve Katar'a bildirdiğini duyurdu.

HAMAS'TAN ATEŞKES KARARI

HAMAS'tan yapılan açıklamada, "HAMAS, söz konusu teklifi, tam ve kapsamlı bir ateşkesi garantileyecek, halkımıza karşı saldırıları bitirecek, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kaldırarak yeniden imarı garantileyecek ve esir takası sürecini tamamlayacak şekilde olumlu karşıladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma yönünde çaba sarf eden ülkelerin girişimleri takdir edildi.

İSRAİL VE FİLİSTİN ARASINDAKİ ATEŞKES GÖRÜŞMESİ

Fransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın katıldığı Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerden bir taslak teklif çıkmıştı. HAMAS teklifi aldıklarını, müttefikleri ve paydaşlarıyla istişare ederek resmi yanıtlarını açıklayacağını duyurmuştu.

HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ise Paris toplantısından çıkan "çerçeve anlaşmasını" ve bunun uygulanmasına ilişkin maddeleri görüşmek üzere Kahire ziyareti için davet aldıklarını açıklamıştı.

Heniyye, "Paris toplantısından çıkan teklife karşı Hamas'ın cevabı öncelikle Gazze'ye acımasız saldırganlığın durması ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin dışına çekilmesi temelinde olacaktır." demişti.