Cihat Yaycı Atina'nın "Deniz Parkı" planını anlattı

Yunanistan Ege Denizindeki adaları işgal etmek için uluslararası çevre projelerini paravan olarak kullanıyor. Atina'nın "Ege'de Deniz Parkı kurma" girişimi de bunun son örneği.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir" ifadesi yer almıştı. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı da NATURA 2000 projesine dikkat çekti.

"Yunanistan ile tokalaşanın kolunu kontrol etmesi gerekir" diyen Yaycı, Atina'nın adalar denizini kendi iç denizi gibi kabul ettiğini söyledi. Yaycı, girişimin uluslararası hukuka da aykırı olduğunu kaydetti..

AB'nun NATURA 2000 projesine dikkat çeken Yaycı, projenin Atina tarafından paravan olarak kullanıldığını söyledi.

Yunanistan AB'yi de kullanarak ada ve adacıkları sahip çıkmak istiyor. AB'nin doğal hayatı koruma projesi olan 'Natura 2000'i kendi egemenlik iddiaları için kullanıyor. Kendisine devredilmeyen adalara Natura 2000 Projesi gerekçesiyle kuş yuvaları, beslenme noktaları kurmakta ve kendi toprağı olarak işaretlemeye çalışıyor.

Türkiye'nin Natura 2000 Projesi'ne çok dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Yaycı, Yunanistan, denizde hükümranlık iddialarını pekiştirmek için Kıbrıs adasını da kullandı. "KKTC'nin Karpaz Burnu, AB'nin fonladığı Natura 2000 Projesi çerçevesinde koruma alanı ilan edildi ve yerleşime kapatıldı. İsrail'in Gazze'nin deniz alanlarını yerleşime kapatarak adım adım işgal etmesi de böyle gelişti." ifadelerini kullandı.