Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişi yakalandı! İçlerinden birinin terörist olduğu belirtildi

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 9 kişinin yakalandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişi yakalandı! İçlerinden birinin terörist olduğu belirtildi
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişi yakalandı! İçlerinden birinin terörist olduğu belirtildi
Editör: Uğur Çam

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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Kaynak: Anadolu Ajansı

# yunanistan # terörle mücadele # sınır
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