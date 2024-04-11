Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gabar açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak’ta Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası’nda incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı telefonla arayarak, çalışanlara hitap etti.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

"Sevgili işçi kardeşlerim her şeyden önce bugün ulaştığınız seviye sebebiyle sizleri şahsım, ailem, milletim adına tebrik ediyorum. Sizler gerçekten bu 100 bin gün varil hedefine inanıyorum ki en kısa zamanda ulaşacaksınız. Çünkü sizin idealleriniz var. Bu ideallerden şu ana kadar hiçbir taviz vermediniz ve her geçen gün bu hedefe yürüyorsunuz."