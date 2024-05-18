Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e fotoğraflı yanıt!

Katz son olarak yaptığı paylaşımda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Katz, paylaşımında "Erdoğan, bunlar senin Hamaslı ortakların. Sen bunlara "özgürlük savaşçısı" diyorsun. Bu teröristler, Alman vatandaşı bir İsrailli genç kız olan Shani Louk, "Nova" müzik festivali boyunca işkence edip, onu katlettiler. Ardından da cesedini Gazze'ye kaçırdılar. Dün İsrail Savunma Kuvvetleri askerleri Louk cesedini Gazze'den çıkartıp defnedilmesini sağladılar - Ve sen tüm bunlar gözönüne alındığında sadece utanmalı ve susmalısın!" ifadelerini kullanmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YANIT VERDİ

Dışişleri Bakanlığı, Katz'ın paylaşımları üzerine resmi sosyal medya hesabından bir yanıt paylaştı. "Soykırımla suçlanan İsrail Hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı Katz’a yanıtımız." ifadesiyle paylaşılan fotoğraflarda, İsrail'in katlettiği Filistinlilerin toplu mezarı, kucağında çocuklarının cenazesini taşıyan Filistinli aileler, İsrail tarafından katledilen çocukların fotoğrafı ve yine İsrail'in katlettiği çocuklarını kucağında tutan aileler yer aldı.