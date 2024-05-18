Gazze katliama direniyor! Kassam Tugayları 5 İsrail askerini daha öldürdü!
Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti yakınlarındaki 5 İsrail askerini etkisiz hâle getirdiklerini açıkladı.
Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinin doğusundaki Tabiin Mescidi çevresinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda 5 İsrail askerinin öldürüldüğü, 1 İsrail askerinin ise yaralandığı belirtildi. Duyuruda "Mücahitlerimiz, bir Siyonist piyade kuvvetini anti-personel mayını ile hedef almayı başardı." ifadeleri kullanıldı.
15 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ BİR HELİKOPTER DÜŞÜRÜLDÜ
Kassam Tugayları'ndan gün içinde yapılan açıklamalarda, Refah'ın doğusunda 15 İsrail askerinin öldürüldüğü, Cibaliya Mülteci Kampı bölgesinde de İsrail'e ait bir "Apache" tipi helikopterin vurulduğu bildirilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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