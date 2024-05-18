Kassam Tugayları 100 İsrail askeri aracını imha etti

İsrail’in, Refah’a saldırmasıyla birlikte Gazze’de çatışmalar daha da şiddetlendi.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, son 10 günde, İsrail ordusuna ait 100 askeri aracın imha edildiğini duyurdu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail askerlerinin girdikleri tüm bölgelerde büyük kayıplar verdiğini belirtti. "İsrail Gazze'de cehennemi yaşıyor" dedi. İsrail ordusunun yüksek rütbeli askerlerini "avladığını" belirten Ubeyde, uzun süreli bir savaşa da hazır olduklarını belirtti.

İsrail ordusu ise yine bir mülteci kampını hedef aldı. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenindeki kampa savaş uçağıyla saldırı yapıldı. Saldırıda ölü ve yaralıların sayısı henüz bilinmiyor.

"İSRAİL'İ SAVUNMASIZ BIRAKMIYORUZ"

Öte yandan ABD'den bir kez daha İsrail'e tam destek açıklaması geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD'nin, İsrail'e sadece 900 kiloluk bombaların sevkiyatını askıya aldığını, diğer tüm silahları göndermeye devam ettiğini söyledi. Kirby, "silahlar ve savunma destekleri ABD'den İsrail'e akmaya devam ediyor. İsrail'i savunmasız bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı.