Hakan Fidan Brüksel'de! NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları Brüksel'deki karargahta temmuzda yapılacak zirvenin hazırlıkları, Ukrayna'ya yardımın artırılması ile İttifak'ın 75'inci kuruluş yıl dönümü kutlaması için bir araya geldi.

Hakan Fidan Brüksel'de! NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı
Hakan Fidan Brüksel'de! NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı
Editör: Uğur Çam
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında yapılan yılın ilk Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Bunun İsveç'in üye olarak katıldığı ilk toplantı olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, ana gündemi temmuzda Washington'da yapılacak NATO Zirvesi hazırlıklarının oluşturacağını söyledi.

Stoltenberg, "Bu zirve, savunma şartlarının güçlendirilmesi ve adil yük paylaşımının sağlanması yönündeki çalışmalarımızı ileriye taşıyacak. Ukrayna'ya desteğimizi güçlendirecek ve Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra Asya-Pasifik'teki ortaklarımızla işbirliğimizi derinleştirecek." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri, müttefiklerin ayrıca İttifak'ın güneyinde, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın nasıl çözüleceğini de tartışacaklarını kaydetti. ​​​​​​​

İki günlük toplantı, basına kapalı sürecek.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından Bakan Fidan'ın Brüksel'e gittiğini duyurdu. Bakan Fidan, NATO toplantısında Türkiye'yi temsil ediyor. 

Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak! İşte kritik toplantının gündemiHakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak! İşte kritik toplantının gündemiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# hakan fidan # nato
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