Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak! İşte kritik toplantının gündemi

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, 3 ve 4 Nisan'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de dezenlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıda, genel caydırıcılık, terörizmle mücadele, Ukrayna'daki gelişmeler, Washington Zirvesi'nin hazırlıkları, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinin ardından ittifakın son durumu ve diğer bölgelerdeki stratejik gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantıda NATO'nun terörizmle ortak mücadele etmesi gerektiğini, bunun ittifakın görevlerinden biri olduğunu vurgulayacak.

PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye'nin beklentilerini toplantıda paylaşacak olan Hakan Fidan, bazı NATO üyelerinin bu örgütlerle ortaklık ilişkisine girmesinin kabul edilemez olduğunu belirtecek.

Toplantıda, müttefiklerin birbirlerine savunma sanayisi alanında yaptırım ve kısıtlama uygulamasının ittifak ruhuna aykırı olduğunu aktaracak Hakan Fidan, NATO'nun güvenliğinin bundan olumsuz etkilendiğini kaydedecek.

Hakan Fidan, Avrupa'nın savunma ve güvenliğinin etkin şekilde sağlanabilmesine yönelik Türkiye'nin görüşlerini de dile getirecek.

Bakan Hakan Fidan'ın, toplantı kapsamında, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile de ikili görüşme yapması planlanıyor.