AK Parti neden oy kaybetti? Hakan Bayrakçı, Efkan Ala ile o görüşmesini anlattı

Yerel seçimlerde AK Parti'nin yaşadığı başarısızlığın nedenleri tartışılmaya devam ediyor. İktidarın halktan uzaklaştığı eleştirilerine bir örnek de SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'dan geldi. Bayrakçı, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

AK Parti neden oy kaybetti? Hakan Bayrakçı, Efkan Ala ile o görüşmesini anlattı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri geride kalırken geçtiğimiz yıllardaki seçimlerde en çok oyu toplayan AK Parti bu seçimlerde büyük bir hüsran yaşadı.

İlk kez CHP'nin gerisine düşen AK Parti'nin oylarının azalmasının nedenleri CNN Türk ekranlarında tartışıldı. Emeklilerle ilgili politikalar, genel ekonomi ve yanlış adaylar nedenler arasında sıralandı. AK Parti yöneticilerinin halktan uzaklaşması da nedenlerden biri olarak gösterildi.

HAKAN BAYRAKÇI, EFKAN ALA İLE DİYALOĞUNU ANLATTI

Gazeteci Ahmet Hakan, konuyla ilgili olarak AK Parti yöneticilerine yukarıdan bakma ve kibir eleştirilerinin yapıldığını söyledi.

Programın konuklarından SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı ise "katılıyorum" diyerek AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile arasında geçen diyaloğu konuya örnek verek anlattı.

Hakan Bayrakçı, Efkan Ala ile görüşmesiyle ilgili, "Seçimden 2-3 ay önce bambaşka bir konu için anket konusu değil, iş konusu değil, belediyelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala Bey'i aradım, 'Görüşebilir miyim?' diye... 'Çok yoğunum 3-4 ay sonra görüşelim' dedi." dedi.

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