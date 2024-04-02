AK Parti seçmenin verdiği mesajı aldı mı? Serhat Latifoğlu'ndan dikkat çeken açıklama

Yerel seçim sonuçları, özellikle AK Parti'nin oy kaybetmesiyle sonuçlandı. Ana muhalefet partisi CHP, ilk defa bir seçimde AK Parti'yi oy oranında geride bırakmayı başardı. Pazar günü seçim sonuçlarının belli olmasının ardından seçim sonuçları üzerine tartışan isimler, AK Parti'nin ekonomi politikalarının sonucu olarak oy kaybettiğine işaret etti.

AK PARTİ'NİN OY KAYBETMESİNİN SEBEBİ EKONOMİ

Seçim günü Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Türk milleti sandığı vesile kılarak mesajlarını ulaştırmıştır" ifadelerini kullanmıştı. Seçim sonuçlarının AK Parti tarafından nasıl anlaşıldığı noktasında işaret veren bu konuşma sonrası gözler, hükümetin ekonomi politikalarında bir değişiklik olup olmayacağına çevrildi. AK Parti'nin oy kaybını ekonomi politikalarına bağlayan isimler, bu politikalardan dönülmediği takdirde AK Parti'nin güç kaybetmeye devam edeceği konusunda uzlaştılar. Peki AK Parti ekonomi politikalarında değişikliğe gidecek mi?

AK PARTİ'DEN SEÇİM SONRASI EKONOMİ AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine seçim sonrası yaptığı konuşmada, "Enflasyon başta olmak üzere ekonomideki başarılı sonuçları yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız." ifadelerini kullanmıştı. Seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapan bir diğer isim ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz oldu. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasının merkezinde ekonomi politikaları vardı. Yılmaz şunları ifade etti:

Türkiye, Mahalli İdareler Seçimlerini demokrasisine yaraşır bir biçimde gerçekleştirmiştir. Vatandaşımızın iradesi ile oluşan sonuçların ülkemize, milletimize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Demokrasi ve kalkınmada daha yüksek hedeflere ulaşma yolunda, hayati derecede öneme sahip dört yılı aşan seçimsiz bir döneme girmiş bulunuyoruz.

Pandemi sonrası dünyadaki ekonomik daralmaya, bölgemizdeki savaşlara, tarihimizin en büyük afetinin getirdiği ilave yüklere rağmen, ülkemiz güçlü yapısını korumaktadır.

Bu dönemde, depremin yaralarını saracak ve şehirlerimizi geleceğe çok daha dirençli bir şekilde hazırlayacağız.

Ekonomide büyümeyi, istihdamı ve ihracatımızı artırıyor, cari açığımızı düşürüyoruz. Yatırım ve üretim ile bünyemizi güçlendiriyoruz.

Gerek ekonomik gerek sosyal bakımdan enflasyonla mücadele temel önceliğimizdir. Geçen sene ilan ettiğimiz programımızı kararlı bir şekilde uygulayarak bunu başaracağız.

Bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonla mücadelemizin sonuçlarını belirgin bir şekilde görmeye başlayacağız. Böylece, yapılan ücret artışlarının zamanla erimesini önleyecek, kalıcı refah artışı sağlayacağız.

Ekonomide yapısal reformlar yaparken, kamu yönetiminin verimliliğini geliştirmeye, demokratik standartlarımızı yükseltmeye, daha etkin işleyen bir adalet sistemi tesis etmeye odaklanacağız.

Amacımız demokratik istikrar içinde büyümek ve büyümenin nimetlerini tüm kesimlere adaletli bir şekilde yansıtmaktır.

Türkiye, Mahalli İdareler Seçimlerini demokrasisine yaraşır bir biçimde gerçekleştirmiştir. Vatandaşımızın iradesi ile oluşan sonuçların ülkemize, milletimize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum.



Demokrasi ve kalkınmada daha yüksek hedeflere ulaşma yolunda, hayati… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) April 1, 2024

Seçim sonuçlarını değerlendiren bir diğer açıklama da Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek açıklamasında Orta Vadeli Programın süreceğini belirterek şunları söyledi:

Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun.

Eylül 2023’te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız.

OVP’de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız.

Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır.

Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız.

Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun.



Eylül 2023’te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.



Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 1, 2024

SERHAT LATİFOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Ekonomist, Aydınlık Gazetesi yazarı Serhat Latifoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümetin seçim sonuçlarında verilen mesajı almadığını değerlendirdi. Latifoğlu, Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını paylaşarak şunları söyledi:

Anlaşılan hükümet dersini almamış. Kendisini hezimete uğratan politikalara devam edecek.

Baz etkisi ve yabancı para girişine bel bağlamış, enflasyonu düşüreceğine inanıyor.

Hükümet adeta yağmur duasını çıkmış, rahmetli Özal’ın yaptığı hatayı tekrar ediyor.