Deprem bölgesinde AK Parti kan kaybetti

Deprem bölgesinde AK Parti önde olmasına rağmen güç kaybetti. AK Parti yüzde 34’e geriledi, CHP oy oranını yüzde 24’e yükseltti ancak Hatay’ı AK Parti'ye kaptırdı.

Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis AK Parti’nin kaybettiği önemli illerin başında geliyor. CHP’li Abdurrahman Tutdere yüzde 49,74 oy alarak Adıyaman Belediyesi’nin yeni başkanı oldu. AK Parti yüzde 27.43 oyda kaldı. Oysa 2019 yerel yönetim seçiminde AK Parti’nin oy oranı yüzde 53.22’ydi.

Soğuk duş etkisinin yaşandığı bir diğer kent ise Şanlıurfa oldu. Bu kentin yönetimi de Yeniden Refah Partisi’nden Mehmet Kasım Gülpınar’a geçti. Yeniden Refah Partisi yüzde 38.87 oyla birinci parti olurken, 2019 seçimlerinde oyu yüzde 60,81 olan AK Parti yüzde 33.64 oy aldı.

Gaziantep’te de AK Parti için buruk bir zafer yaşadı. Bir önceki yerel seçimde AK Parti oyların yüzde 53,97’sini almıştı. Bu seçimde ise AK Parti oyları ciddi bir kayıpla yüzde 38’e geriledi. Buna rağmen büyükşehir belediye başkanlığı Fatma Şahin yönetimindeki AK Parti’de kaldı.

Büyük oy kaybı yaşanan illerin arasında depremin merkez üssü Kahramanmaraş da yer aldı. 2019 da yüzde 67,90 ile seçimi kazanan AK Parti, 2024 seçimde ise yüzde 42,41 ile tekrar kenti yönetecek.

Malatya’daki yarışta da AK Parti seçimi önde bitirdi. 2019 yerel seçiminde yüzde 68,47 olan oy oranı bu ilde de gerileyerek yüzde 48.99’a düştü.

Cumhuriyet Halk Partisi ise kesin olmayan sonuçlara göre Hatay’ı kaybetti. Bıçak sırtı devam eden yarışı AK Partili adayı Mehmet Öntürk yüzde 44.47’lik oyla gögüsledi. Deprem sürecinde eleştirilerin odağı haline gelen Lütfü Savaş ise yüzde 43,97 oy aldı. Adana’da CHP’nin oyu 53,63’den yüzde 46,54’e düştü.

Osmaniye’yi yine MHP kazandı ancak oyları ciddi oranda düştü. Bir önceki yerel seçimde yüzde 54,44 ile seçimi alan partinin oyu bu seçimde yüzde 39,77’ye düşmtü.

Seçmen Kilis’de de AK Parti’yi cezalandırdı. Cumhur İttifakı'nın kalesi olarak bilinen kentte CHP adayı Hakan Bilecen yüzde 41,98 oy alırken Ak Parti adayı Reşit Polat yüzde 27,28’de kaldı.