Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin yapıldığı akşam Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiği yürüttü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk görüşmesi İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile oldu. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ikili ilişkiler ile İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının ele alındığı belirtildi.

Erdoğan görüşmede, Birleşmiş Milletler’in Gazze için aldığı ateşkes kararının da bir an önce uygulanması için çalışmaların artırılması gerektiğini kaydetti.

Erdoğan, El Fetih ile Hamas’ın bu süreçte birlik içinde hareket etmesi gerektiğini de belirtti. Erdoğan, İsrail’in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçmek için birlikte çalışmanın gerekli olduğunu söyledi.

Görüşmeye dair İran Cumhurbaşkanlığı tarafından da bir açıklama yayınlandı. İran tarafının açıklamasına göre Reisi de İran İslam Cumhuriyeti’nin enerji alanında işbirliğini güçlendirmeye ve geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı. Reisi, “Siyonistleri Gazze'de suç işlemeyi bırakmaya zorlamak için en etkili yol bu rejimle siyasi ve ekonomik ilişkileri tamamen kesmektir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de görüştü.

Seçimler nedeniyle tebriklerini ileten liderlerle Erdoğan, ikili ilişkileri de masaya yatırdı. Ayrıca Erdoğan Hollandalı lider ile, NATO’nun yeni genel sekreterini belirlemesine ilişkin süreci de değerlendirdi. NATO Genel Sekreteri adayı olan Rutte’ye, Türkiye’nin yeni Genel Sekreter’den beklentilerini de ifade etti.