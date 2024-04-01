Seçim sonrası AK Parti'de olağanüstü MYK toplantısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği MYK toplantısında seçim sonuçları değerlendirilecek. 2024 yerel seçimi önceki seçimlerle il il, ilçe ilçe karşılaştırılacak. Bu noktada toplantıya, Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlığının da sunum yapması bekleniyor. MYK toplantısının ardından AK Parti sözcüsü hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapacaK.

AK Parti kurulduğu yıldan (2001) bu yana seçimlerde ilk kez birinci parti olamadı. 35 belediye kazanan CHP, girdiği son 18 seçimde ilk kez sandıktan birinci parti olarak çıktı.