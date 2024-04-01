Seçim sonrası AK Parti'de olağanüstü MYK toplantısı!

31 Mart yerel seçimleri sonrasında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında olağanüstü toplanacak. AK Parti MYK toplantısının ana gündemi ne olacak ve neler konuşulacak? İşte detaylar...

Seçim sonrası AK Parti'de olağanüstü MYK toplantısı!
Seçim sonrası AK Partide olağanüstü MYK toplantısı!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği MYK toplantısında seçim sonuçları değerlendirilecek. 2024 yerel seçimi önceki seçimlerle il il, ilçe ilçe karşılaştırılacak. Bu noktada toplantıya, Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlığının da sunum yapması bekleniyor. MYK toplantısının ardından AK Parti sözcüsü hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapacaK. 

AK Parti kurulduğu yıldan (2001) bu yana seçimlerde ilk kez birinci parti olamadı. 35 belediye kazanan CHP, girdiği son 18 seçimde ilk kez sandıktan birinci parti olarak çıktı. 

2024 Yerel Seçim: Ak Parti'den CHP'ye geçen şehirler!2024 Yerel Seçim: Ak Parti'den CHP'ye geçen şehirler!Siyaset
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