2024 Yerel Seçim: Ak Parti'den CHP'ye geçen şehirler!

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde büyükşehir ve belediyelerde birçok değişimler mevcut. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre, 2024 yerel seçiminde sandığa giden kişi sayısında azalmalar oldu. Türkiye'nin son seçimi olan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur katılım oranı 64.197.454 kişi ile %84.15 olmuştu. 2024 Yerel seçiminde ise YSK Başkanı Ahmet Yener'in yaptığı açıklamaya göre katılım oranının yüzde 78.11 olarak gerçekleşti.

CHP, mevcut Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, İzmir, İstanbul büyükşehir belediyelerini korudu.

Manisa, Kütahya, Bartın, Kastamonu ve Amasya belediyeleri MHP'den CHP'ye geçti.

Ak Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde ise Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Bartın, Giresun, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Uşak, Zonguldak ve Ardahan bulunmaktadır.

2024 yerel seçimiçlerinde Bayburt ve Karabük MHP'den Ak Parti'ye geçti.

2019 yerel seçimlerinde CHP adayı Lütfü Savaş'ın yüzde 55'le kazandığı Hatay'da ise seçimin galibi kesin olmamakla birlikte Ak Parti adayı Mehmet Öntürk oldu. Yerel seçimlere ittifaksız giren ve oyları düşen İYİ Partinin ise 2024 yerel seçimlerinde kazandığı tek il Nevşehir oldu.