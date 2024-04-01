İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor! Meral Akşener resmen açıkladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerin ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Meral Akşener, partisinin seçimli olağanüstü kongreye gideceğini duyurdu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerin ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Meral Akşener, partisinin seçimli olağanüstü kongreye gideceğini açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener açıklamasında, "Parti tüzüğümüzün bana verdiği yetki gereği en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı