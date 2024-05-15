Emekliye müjde! Bir kerelik 5 bin TL verecekler!

Yerel seçim döneminde neredeyse her belediyenin vaatleri arasında 'emekli yardımları' da bulunuyordu. Şimdi ise belediyeleri kazananlar emekliler için verdikleri sözleri tutmaya başladı.

Üsküdar Belediyesi'nden emeklilere Pazar Alışverişi Desteği Projesi müjdesi geldi.

ŞARTLAR NEDİR?

Üsküdar Belediye'sinden yapılan açıklamaya göre; Kişi başı geliri 5.665 TL ve altı emekliler Pazar Desteği Projesi kapsamında değerlendirmeye alınacaktır. Yılda bir defaya mahsus, kişi başı geliri bir asgari ücretin 3’te birinden az olan hanelerde yaşayan 60 yaş ve üzeri emekli vatandaşlar yararlanacak.

Hanede birden fazla emekli olması durumunda destekten yalnızca bir emekli yararlanabilecek.

Başvuru sırasında evrakların eksiksiz teslim edilmesi ile yapılan incelemede kriterlere uygun olduğu tespit edilenlerin başvuruları kabul edilecektir. Teslim alınan belgeler ve beyan edilen bilgiler doğrultusunda sıralamayı belirlemek üzere kriterler üzerinden puanlama yapılacaktır. Yapılan puanlama sonucunda öncelikli hanelerde sıralamaya göre sosyal inceleme gerçekleştirilecek sosyal inceleme sonucu kriterlere uygun hanelerde emeklilerin banka hesaplarına bir defaya mahsus 5000 TL 'lik pazar desteği yatırılacaktır.

Başvurular 15-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.