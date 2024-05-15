Aziz Yıldırım aday oldu: "Ne kadar FETÖ'cü varsa atacağız"

Fenerbahçe Başkanlığına yeniden adaylığını koyan Aziz Yıldırım'dan FETÖ vaadi!



"Gelince ne kadar FETÖ'cü varsa, kanunen suçlanmış hepsini atacağız. Bir tanesi kalmayacak kulüpte" pic.twitter.com/78NM0mwqJO — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 15, 2024

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı heyecanı başladı... Ali Koç ve Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığı için tek tek karşı karşıya gelecek... Aziz Yıldırım geçtiğimiz günlerde adaylığını açıklarken konu ile ilgili basın açıklaması düzenledi.

Aziz Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:

- Kimseyle kavga etmeyeceğim dedim ama benimle kavga ederlerse ederim. 6 sene önce ben ayrılırken medyası, herkes 'Aziz Yıldırım gitti Türk futbolu kurtuldu.' dediler. Maalesef bugün geldik, 'Aziz Yıldırım gelsin Türk futbolunu kurtarsın.' diyorlar. Böyle bir memleket.

BEN VE DAVA ARKADAŞLARIM HER GÜN MAHKEMEYE GİTTİK

- Derdim Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Dört sene Fenerbahçe şampiyon olamadı, nedenini biliyorum. Mahkemeler... Ben ve dava arkadaşlarım her gün mahkemeye gittik. Mahkemeler uğraştık ve Fenerbahçe'ye zarar verdik. Bunu biliyoruz.

FENERBAHÇE'DE PARA SORUNU OLMAZ!

- Fenerbahçe kurumsal bir yapı, dışardan adam getirip kulübü incelettiler. Böyle bir şey olabilir mi? Dün Fenerbahçe'nin durumunu dağıttlar, belgeleri arkadaşlarımız inceliyor. Varsa düşüncemiz söylerim. Fenerbahçe'de para sorunu olmaz! Ben neden kulübü halka açtım? Ben istesem bunu yapmam, ölene kadar başkan olurdum. Hapisteyken kulübü halka açtım, 1 milyon üye olsun istedim. Anadolu'da Fenerbahçelileri bir araya getirecek binalar açılmasını istedim, birkaç yerde yaptık. Ancak kapattılar." "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir. Fenerbahçe'nin istemediği bir şey Türkiye'de olmaz! Ne zaman? Bir araya gelirsek! Beraber olmazsak, hiçbir şey olmaz.

"1 MİLYAR 950 BİN TL BORÇ BIRAKTIM

- 1 Milyar 950 Bin TL borç bıraktım. Yarısı döviz karşılığıydı. O borç için bankalarla anlaştılar TL olarak 4 Milyar borç var. Diğer borçlarla 12 Milyar TL borç var! 630 Milyon € borç vardı, gösterdi. Ülker ile birlikte stadın yanına konutlar yapacaktık ve satacaktık. Her şeyin anlaşması yapıldı. Fenerbahçe 70 Milyon €, Ülker 70 Milyon €, Emlak Konut %20 pay alacaktı. Arsa gitti ama Murat Ülker kağıt üzerinde tutuyor. O borç yok şu an. 51 Milyon € borç yok ama 630 Milyon €'nun içinde gösterdik o zaman. Bizim bıraktığımız borç 400 Milyon €'ydu, bunu açıkladım. 50 Milyon €'ya oyuncu sattınız, devleet gittim ve kanun çıkarttım vergi iadesi aldık. Onu da çıkarınız 300 Milyon €! Bana da eski yönetimden kalan borç vardı, kaldı 200 Milyon €! Daha da konuşsa alacakları çıkacak diyorlar, evet öyle.

BU HAFTA OYNAYACAĞIMIZ MAÇTA DA GALİP GELECEĞİMİZE İNANIYORUM

- Bugün karşınızda, şampiyonluk ihtimalimizin rakibimizin elinde olmasının burukluğuyla buradayız. Özellikle bu sezon takımımızın gidişatını engellememek adına Ocak 2024'ten bu yana sürekli sükunet çağrısı yaptım. Bu hafta oynayacağımız maçta da galip geleceğimize inanıyorum. Galip geleceğiz ve yeni bir süreç başlayacak.

BİZİ KİM ŞAMPİYON YAPMAK İSTEMİYOR?