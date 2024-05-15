Bakan Işıkhan İŞKUR'da 181 bin 264 iş ilanı açıldığını duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından iş arayanlara müjdeyi verdi.

Bakan Işıkhan İŞKUR'da 181 bin 264 iş ilanı açıldığını duyurdu
Editör: Yağmur Biçen
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Bakan Işıkhan Orta Vadeli Program'la uyumlu şekilde istihdam beklentilerindeki olumlu görünümün devam ettiğini belirtti.

İşverenlerin oluşturduğu işçi taleplerinde tarihi seviyelere ulaştıklarını söyleyen Işıkhan, “Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR’un anlık verilerine göre işverenler tarafından 2 bin 374 farklı meslekte 181 bin 264 kişiyi istihdam etmek üzerine işçi talebi oluşturuldu. İş arıyorum diyen İŞKUR’a gelsin” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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