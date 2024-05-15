Ayhan Bora Kaplan kimdir? Ayhan Bora Kaplan kaç yaşında, nereli, tutuklandı mı?

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan’ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Ayhan Bora Kaplan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayhan Bora Kaplan tutuklandı mı?

AYHAN BORA KAPLAN KİMDİR?

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan 1971 yılında Erzurum’da doğdu. Çocukluğu Ankara’da geçti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve benzeri suçlara karışan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, önceki gün yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak isterken Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yüklü miktarda para ile yurtdışına kaçmak üzere olduğu belirlenen Ayhan Bora Kaplan, çok sayıda suçla anılan çeteye yönelik operasyon kapsamında Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kaplan'ın geçen hafta Ankara'da bir restoranda oğlu için yaptığı sünnet düğünü, yeraltı dünyasından bazı isimleri bir araya getirmişti.

Ayhan Bora Kaplan'ın oğlu için Ankara İncek'te sahibi olduğu restoranda yapılan düğün, yeraltı dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Düğüne katılan isimler arasında en çok göze çarpanlardan biri de 'Hells Angels' isimli çetenin lideri Necati Arabacı oldu. Arabacı, insan kaçakçılığı, uyuşturucu satışı, fuhşa zorlama, saldırı, gasp, haraç toplama, sahte evrak düzenleme gibi çeşitli suçlara konu haberlerle gündeme gelmişti.