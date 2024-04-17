Hakan Fidan Heniyye ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ı ziyaret etti. Fidan, Katar’da yaşayan HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile burada bir araya geldi.

KONU ATEŞKES, REHİNELER VE YARDIMLAR

Anadolu Ajansı’nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre Heniyye’ye HAMAS heyeti de eşlik etti.

Görüşmede, Gazze'ye insani yardımlar, ateşkes ve rehineler konuları ele alındı.





