Türkiye-İran arasında iki yeni sınır kapısı! İşte kapıların açılacağı yerler

Türkiye ve İran ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. İki ülke arasındaki ticareti arttırmak amacıyla gerçekleştirilen Türkiye-İran İş Forumu'nda yeni gümrük kapılarının açılması gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi arasında yapılan görüşmelerde de yeni gümrük kapılarının açılacağı yerler belli oldu. Yenişafak'tan Ali Kürşat Büyükada'nın haberine göre gümrük kapıları Van'ın Başkale Gelincik mevkiinde ve Çaldıran’ın Çilli mevkiinde açılacak. Kapıların açılacağı bölgelerde ayrıca kurulacak ticaret merkezleri projesi için fizibilite çalışması yapılıyor.

TÜRKİYE'NİN ASYA'YA İRAN'IN AVRUPA'YA AÇILAN KAPISI

Yeni gümrük kapılarının, bekleme süresini önemli ölçüde azalacağı belirtildi. Bekleme süresinin azalması, bu kapıları tercih sebebi yapacak. Türkiye'nin Asya'ya kara yolu taşımacılığında faydalı olacak gümrük kapıları, İran için de Avrupa ülkelerine erişimi kolaylaştıracak.

TÜRKİYE'NİN SINIR KAPILARI

Türkiye'nin toplamda 199 aktif sınır kapısı bulunuyor. Bunlardan 30'u karayolu sınır kapısı. Karayolu sınır kapılarından 24'ü aktif durumda. Bunun yanında 66 adet hava sınır kapısı, 105 deniz sınır kapısı ve 8 demiryolu sınır kapısı bulunuyor. Demiryolu sınır kapılarının da 4'ü aktif olarak çalışıyor.