Türkiye ile İran arasında 10 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yaptıkları görüşme sonrası ortak basın açıklaması düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- 3 Ocak'ta Kirman'da meydana gelen menfur terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum. Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu bir kez daha tekrarlıyorum. Konsey toplantımız kapsamında aldığımız kararların bölgemizin istikrarı için önem taşıdığına inanıyoruz. Gazze ve işgal edilmiş Filistin toprakları başta olmak üzere İsrail saldırılarını ele aldık. Birçok konuda görüş alışverişinde bulunduk. 30 milyar dolar ticaret hedefi bağlamında ilerleme kaydettik. Bu kulvarda daha hızlı koşmamız gerektiğinin farkındayız.

- Terörle mücadelede İran'ın desteğinin artarak devam etmesi gerektiğini bir kez daha vurguladık. 10 yeni anlaşmaya imza attık.

- Değerli kardeşim Reisi ile Filistin, Suriye, Irak, Afganistan ve Güney Kafkasya'da yaşananları görüştük. Filistin meselesi Türkiye ve İran'ın odağında yer alıyor. Gazzeli kardeşlerimizin güvenliğini ve refahını temin etmeye yönelik bakanlarımız gayretlerini sürdürdüler. 30 bin tondan fazla insanı yardım malzemesi gönderdik. İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıların bir an önce son bulmasını ele aldık.

İran Cumhurbaşkanı Reisi de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

- Biz uzun yıllar Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduk ve bundan sonra da bu ilişkileri daha üst seviyelere taşımayı istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin davası ve Filistin halkının haklarının kendilerine verilmesi hususunda mutabıkız.

Reisi aynı zamanda Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteğin takdire şayan olduğunu vurguladı.

İRAN İLE 10 YENİ ANTLAŞMA

Açıklama öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi huzurunda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

Erdoğan ve Reisi'nin huzurunda ülkeler arasında 10 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şunlar:

• Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile İran Şebeke Yönetim Şirketi (IGMC) Arasında İşletme Anlaşması

• Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Serbest Ticaret, Endüstriyel ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Kurulu Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

• Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı

• Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehircilik Bakanlığı Arasında Demiryolu Taşımacılığına İlişkin Çerçeve Anlaşması

• Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İran Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Arasında Bilimsel, Endüstriyel ve Teknolojik İşbirliği Mutabakat Zaptı

• Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Arasında 2025 Karşılıklı Kültür Yılına İlişkin İşbirliği Niyet Bildirgesi

• Türkiye Cumhuriyeti Polis Akademisi Başkanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Amin Polis Üniversitesi Arasında Mutabakat Muhtırası

• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimine İlişkin Mutabakat Zaptı

• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Silahlı Uçuş Güvenlik Görevlisi Görevlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı

• Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.