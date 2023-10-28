Türkiye ve Mısır Arasında Ticari İşbirliği Gelişiyor

Mısır ile ticari ilişkiler ileri seviyeye taşınıyor. 5 yıllık sürede 2 ülke arasındaki karşılıklı ticaretin 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır'a düzenlediği ziyarette iki ülke arasındaki ticaretin önemini anlattı.

Bakan Bolat, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh ile görüştü. Bakan Bolat ve Mısırlı mevkidaşı Saleh ile gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısına Türkiye ve Mısır’dan çok sayıda iş insanı katıldı.