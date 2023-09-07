Ulusal Kanal'a özel açıklamalar! BEA Ankara Büyükelçisi Türkiye BAE ilişkilerini anlattı

Türkiye ile Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri İstanbul’da gazeteciler ile buluştu. Büyükelçi Al Dhaheri, Ulusal Kanal’a ve Aydınlık’a özel açıklamalar yaptı. Al Dhaheri, Türkiye ve BAE arasındaki ilişkileri anlattı.

- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidişi ve son yıllarda sık ziyaretlerin gerçekleşmesi ve diyalogların gelişmesi pozitif olarak bölgeye ve ekonomik ilişkilere de yansıdı.

TÜRKİYE VE BEA ARASINDAKİ EKONOMİK İŞBİRLİKLERİ

İki ülke arası diyalogdan çok memnun olduğunu dile getiren Al Dhaheri, ekonomik anlamdaki işbirliklerini de anlattı.

- Bizim Birleşik Arap Emirlikleri olarak başlıca takip ettiğimiz siyaset yöntemi diyalog siyasetidir. Bunun da bölgeye ve ikili ilişkilere her anlamda pozitif olarak yansıdığını görmekteyiz. Aynı şekilde Türkiye'nin de diğer ülkelerle beraber kurması da bölgeye pozitif olarak etki etmiştir. Biz bir olarak bölgeye barış, huzur ve refah diliyoruz.

Bu kapsamda Türkiye ile BAE arasında kısa süre içinde 50,7 milyar dolar değerinde 13 proje de hayata geçirilecek. Böylelikle 125 bin yeni istihdam kaynağı açılacak

- BAE ile Türkiye arasındaki toplam petrol dışı ticaret hacmi 2022 yılında 19 milyar ABD dolarına ulaşarak 2021'e kıyasla yüzde 40, 2020'ye kıyasla ise yüzde 112 artış gösterdi. Türkiye ile imzalanan CEPA, BAE'nin küresel ekonomik anlaşmalar programı kapsamında imzaladığı dördüncü anlaşma olma özelliğini taşıyor. 13 projede 50,7 milyar DOLAR… Anlaşmanın petrol dışı ikili ticareti beş yıl içinde yıllık 40 milyar dolara çıkarması ve 2031 yılına kadar Türkiye’de 100 bin, BAE’de 25.000 yeni istihdam yaratması bekleniyor. Ayrıca anlaşmanın BAE'nin Türkiye'ye ihracatını yüzde 21,7 oranında arttırması bekleniyor.

KAPSAMLI EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI

BAE ve Türkiye arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile iki ülke arasındaki ticaret, yatırım, sanayi, turizm, ulaştırma, enerji, gıda, teknoloji, uzay alanında projeler yer alıyor.

- BAE ve Türkiye arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile iki ülke tarafından ticaret, yatırım, sanayi, turizm, ulaştırma, enerji, gıda, teknoloji, uzak ve diğer öncelikli kilit sektörlerde benimsenen iddialı planlar ışığında muazzam ticaret, ekonomi ve yatırım fırsatlarıyla dolu umut verici bir gelecek bekliyoruz.

Al Dhaheri, 30 Kasım’da Dubai’de başlayacak olan COP28 zirvesi ile ilişkilerin bir üst noktaya taşınacağından bahsetti.