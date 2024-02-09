Vatan Partisi'nden İran ile iş birliği vurgusu

İran Ankara Büyükelçisi Muhammed Hassan Habibollahzadeh iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin bölgesel iş birliğini artıracağına dikkat çekti. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı da Astana sürecine işaret etti Ankara ve Tahran’ın birlikte hareket ettiğini belirtti.

İran Ankara Büyükelçiliği, İran İslam Devrimi’in 45’inci yılı ve Milli Günleri dolasıyla bir resepsiyon verdi. Ankara’da yapılan resepsiyona Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.



Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Genel Sayman Yıldırım Gençer, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan ve Uluslararası İlişkiler Büro Sekreteri Mustafa Berke Berkil de resepsiyonda yer aldı.



İran Ankara Büyükelçisi Muhammed Hassan Habibollahzadeh açılış konuşmasında iki ülke arasındaki ilişkilere dikkat çekti, geliştirilmesinin bölgeye katkı sunacağını bildirdi.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Astana sürecine işaret ederek Tahran yönetimi ile ortak hareket edildiğini belirtti.



Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı da Ulusal Kanal’a verdiği röportajda Amerika'nın artan saldırılarına karşı Batı Asya ülkeleri için iki ülkenin iş birliğinin önemli olduğunu vurguladı.