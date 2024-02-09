Alper Gezeravcı dünyaya döndü!

Astronot Alper Gezeravcı’nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, dünyaya dönerek okyanusa iniş yaptı. Astronotların kapsülden çıkışı bekleniyor.

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Suya inişin ardından, kurtarma botları, Dragon kapsülünü, bekleyen gemiye taşıyacak. Bu süreçte astronotlar hala kapsülün içerisinde olacak.

Kapsül gemide platforma sabitlendikten sonra Dragon uzay aracının kapısı açılacak ve astronotlar teker teker kapsülden çıkartılacak.   Kapsül gemide platforma sabitlendikten sonra Dragon uzay aracının kapısı açılacak ve astronotlar teker teker kapsülden çıkartılacak.

Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, gemide ilk sağlık taramasından geçecek. Ardından helikopterle havalimanına, oradan da uçakla Houston'a gidecekler.

Uçakta daha kapsamlı bir sağlık taramasından geçilecek. Ekip, uzay yolculuğu sonrası Dünya'ya uyum sürecinin sağlanması için Houston'da birkaç gün dinlenecek.  

Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüyorAlper Gezeravcı Dünya'ya dönüyorBilim ve Teknoloji
# alper gezeravcı # space X
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