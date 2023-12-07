O Eski Ata'dan Eser Yok Artık! Ata Demirer 5 Ayda 22 Kilo Verdi

Türkiye'nin komedi yüzü olan Ata Demirer 5 ayda kilolardan kurtuldu. Adeta bambaşka biri olan ünlü komedyen ilk kez nasıl bu kadar hızlı kilo verdiğini açıkladı. İşte 5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer'in sırrı

O Eski Ata'dan Eser Yok Artık! Ata Demirer 5 Ayda 22 Kilo Verdi
O Eski Ata'dan Eser Yok Artık! Ata Demirer 5 Ayda 22 Kilo Verdi
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51 yaşındaki Ata Demirer yıllarca kilo sorunu yaşadı. Ancak ünlü komedyen mide küçültme ameliyatı ya da her hangi bir diyet yapmadı. Kilo vermeyi doğal yolla sağlamak isteyen Ata Demirer, bunu kendi yöntemleriyle buldu. Çevresindeki herkese de bu yöntemi öneren Ata Demirer, bu yöntem sayesinde 5 ayda 22 kilo verdi. 

Ata Demirer 5 Ayda 22 Kilo Verdi!

Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen Ata Demirer'in gözle görünen değişimine sosyal medyada beğeni yağdı. Ata Demirer işin sırrını ise işte bu sözlerle verdi:

"Öğlen, akşam ekmek yemedim. Günde de 1 saat ya yürüdüm ya yürümedim. Bu kadar… Bir de pilav ve makarnayı sadece haftada bir yedim. Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim. Et-balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. Meğer glutenle ilgili sorunum varmış."

Ata Demirer Zayıflama

Demirer'in uyguladığı yöntem aslında birçok ünlü ismin yaptığı glutensiz beslenmedir. Gluten metabolizmayı bozar. Özellikle 30 yaşından sonra sindirim sistemi daha yavaş çalışır. Bu da kilo almaya daha meyilli bir vücuda neden olur. Gluten lif kaynaklarını daha çok bozar. Bunun yaşanmaması için belli bir yaştan sonra gluten tüketimi azaltılmalı. 

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# ata demirer # diyet
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